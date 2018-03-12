Исполком поручил новой начальнице управления образования Николаевского горсовета подать идеи по оптимизации вечерних школ

Анна Лычко

Члены исполнительного комитета поручили новой начальнице управления образования Николаевского городского совета Анне Лычко подать идеи по оптимизации работы вечерних школ.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома Николаевского горсовета в понедельник, 12 марта, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, члены исполкома поинтересовались, сколько вечерних школ сейчас работают на территории Николаева. По словам Лычко, таких школ две и обе они зарегистрированы, ка отдельные юридические лица. В ответ они спросили, почему бы не перевести учеников в обычные школы, на вечернее время и не доплачивать учителям за их нагрузку, вместо того, чтобы содержать два заведения.

Однако начальница управления образования заявила, что на сегодняшний день в обеих школах учатся около 400 человек. Также она отметила, что оптимизацию сети вечерних школ провели в 2017 году и одну школу уже закрыли.

- На сегодняшний день эти две школы обслуживают не только вечернюю форму обучения, а и экстернатную. Потому что у нас есть такие категории детей, как переселенцы, которым нужно предоставить полное среднее образование в рамках действующего законодательства Украины и есть также выпускники, которые обучались на оккупированных территориях, которым нужно так же дать возможность вступить в высшие учебные заведения. Поэтому этот вопрос мы рассматриваем, но пока нам эти школы нужны, - отметила Лычко.

В свою очередь первый вице-мэр Николаева Владимир Крыленко предложил ей подать идеи относительно оптимизации работы вечерних школ и школ в общем.

- Допустим, лицей. В одном лицее почти 500 человек, а в другом – 150. Поэтому мы понимаем, что этот вопрос стоит перед управлением образования. Новый руководитель это задание получил, от руководителя города, от меня лично, поэтому мы обязательно это проработаем месяц-полтора, не больше, что бы мы на сентябрь вышли с какими-то предложениями к исполкому, к депутатам, - предложил он.

На это новая начальника управления образования сообщила, что подать идеи сможет 15 мая, после проведения мониторинга работы школьных учреждений.

Ранее сообщалось, что Казакова назначила новую начальницу управления образования Николаевского горсовета.