«Уровень ответственности равен нулю»: У николаевского «Центра защиты животных» привязали домашнюю собаку

В Николаеве девушки привязали у здания коммунального предприятия «Центр защиты животных»взятую ранее у зоозащитницы собаку.

Об этом сообщает КП «Центр защиты животных» на своей странице в Facebook.

Так, вечером в воскресенье, 11 марта, две девушки принесли под офис предприятия собаку и привязали ее за поводок.

«А откуда же в Николаеве столько бездомных собак и кошек? Почему их поголовье так быстро растет и приумножается? Потому что уровень ответственности горожан равен нулю», - говорится в сообщении.

Выяснилось, что ранее девушки взяли собаку у одной из николаевских зоозащитниц, заверив её, что позаботятся о животном и в случае возникновения каких-либо проблем, вернут обратно.

«А накануне прецедента (т.е. в субботу) волонтер общалась с семьей, которая ее заверила в том, что с собачкой все хорошо, радуется жизни, играет дома. Когда собаку пристраивали просили, если что-то пойдет не так, или люди передумают, пусть только позвонят и волонтер бы забрала, слезно просила не выбрасывать животное. То же, что случилось? В чем причина такого поведения», - отмечается в сообщении.

По мнению работников предприятия, животному повезло, что его оставили у центра, так как иначе оно могло оказаться на улице.

«Представьте ситуацию, что они привезли его к нам. Выбросили или привязали в другом месте. Это был бы еще 1 бездомный пес. И кого обвинят в этом? Нет, не «хозяев». Все призывают бороться со следствием, но не поборов причину, мы будем безжалостно их убивать, а «добрые» люди будут привязывать их у столбов. Где человеческое милосердие», - пишут на странице КП.

В «Центре защиты животных» отметили, что сейчас собаку забрала к себе волонтер. Также они планируют писать заявление в полицию на прежних хозяев животного.

«Оставляя собаку под офисом, девочки смеялись и снимали на телефонное видео свой поступок. Надеемся, что это только шутка, и молодежь исправится и не нанесет больше вреда живым существам. А родителей призываем учить своих детей ответственности и доброте», - подчеркнули в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаевском горсовете создают рабочую группу по разработке программы численности бездомных животных.