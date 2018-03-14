Юные николаевские бейсболисты заняли третье место на международном турнире в Польше

Николаевская команда «Десант» заняла третье место на юношеском турнире по бейсболу, который проходил в польском городе Дзялдово с 8 по 11 марта.

Об этом сообщили в управлении по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета.

Международный турнир называется «Кубок президента Польши», за медали в 4 отборочных группах боролись 20 команд из стран Европы.

«Команда «Десант», участники которой являются воспитанниками детско-юношеской спортивной школы «Коммунаровец», в тяжелой борьбе завоевала первое место в своей группе. В полуфинале наша команда проиграла команде Беларуси со счетом 5:6. По результатам соревнований николаевские бейсболисты обыграли команду Киева и заняли 3-е место», - сообщили в мэрии.

Напомним, что лыжник из Николаева принес Украине второе «золото» на Паралимпиаде-2018.