Вице-мэра Николаева Турупалова уволили за то, что он 4 месяца прогуливал работу

В среду, 14 марта, с должности уволен заместитель Николаевского городского головы Антон Турупалов.

Соответствующее распоряжение подписала и.о. Николаевского городского главы-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова, передает отдел информационного обеспечения.

По состоянию на 14 марта Антон Турупалов так и не предоставил документы, подтверждающие уважительную причину его отсутствия на работе в период с 14 ноября 2017 года до 14 марта текущего года.

«Согласно п.4 ст. 40 Кодекса законов о труде Украины, руководствуясь п.п.19, 20 ч.4 ст. 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», заместитель городского главы А.В. Турупалов уволен 14 марта 2018 из-за отсутствия на работе без уважительных причин», – говорится в сообщении.

Напомним, что бывшая исполняющая обязанности главы Одесской областной государственной администрации Соломия Бобровская рассказала, что когда экс-вице-мэр Николаева Антон Турупалов возглавлял Ивановскую РГА, то часто отсутствовал на рабочем месте, что в результате привело к тому, что Ивановский райсовет ему выразил ему недоверие.