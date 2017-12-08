«Это раздражало и меня, и местных жителей», - экс и.о. главы Одесской ОГА о «прогулах» Турупалова, когда тот возглавлял РГА

Антон Турупалов Бывшая исполняющая обязанности главы Одесской областной государственной администрации Соломия Бобровская рассказала, что когда нынешний вице-мэр Николаева Антон Турупалов возглавлял Ивановскую РГА, то часто отсутствовал на рабочем месте, что в результате привело к тому, что Ивановский райсовет ему выразил ему недоверие.

Об этом Соломия Бобровская рассказала в своем интервью «Преступности.НЕТ».

– У нас были такие случаи и в Одесской области (отсутствие на рабочем месте, - ПН). И это касалось почти всех иногородних, которые приезжали работать. Это был момент, который раздражал и меня, и местных жителей. Потому что если есть работа, то должна быть и ответственность. Были и позитивные моменты. Мне нравился его инновационный подход к работе, но с другой стороны, у нас были жалобы жителей, которые потом и вылились в выражение недоверия, - рассказала Бобровская.

Как известно, в сентябре 2015 года Кабинет министров Украины одобрил кандидатов на пост глав одесских РГА, среди которых был Антон Турупалов. В апреле 2016 года местный совет Ивановского района, в который был назначен Турупалов, высказал ему недоверие и главой РГА стала 23-летняя дончанка Татьяна Новикова, которая перед этим работала заместителем главы района.

Напомним, что что и.о. мэра Казакова потребовала от заместителей городского головы публичного отчета за 9 месяцев работы, однако когда пришла очередь отчитываться Турупалову, то он ушел на больничный. Позже сообщалось о том, что на вице-мэра Турупалова составили админпротокол за нарушение сроков выдачи документов.

Также сообщалось, что исполняющая обязанности городского главы Николаева Татьяна Казакова не впустила на заседание исполнительного комитета вице-мэра Антона Турупалова и направила его в отдел кадров. Тогда в комментарии журналистам Турупалов пояснил, что он получил выговор за нарушение трудовой дисциплины, так как отсутствовал на рабочем месте более трех часов 17 и 19 октября.