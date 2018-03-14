Телескоп «Hubble» показал уникальный процесс слияния галактик

Космический телескоп «Hubble» сделал редкий снимок столкновения двух галактик и дальнейшего слияния их в одну.

Об этом сообщает «Inforesist» со ссылкой на «Gizmodo».

Процесс слияния двух галактик в созвездии Кита происходит на удалении в 350 миллионов световых лет от Солнечной системы. На этот процесс ученые обратили внимание еще в 1966 году, а первый качественный снимок удалось сделать в 2008 году.

На снимке можно заметить длинные газовые шельфы, состоящие из пыли и газа. В издании «Gizmodo» подчеркивают, что наблюдение за процессом слияния галактик дает возможность для изучения физических процессов, которые превращают спиральные и эллиптические галактики в совершенно новые образования.

Напомним, что астроном-любитель случайно нашел спутник, который NASA потеряло 13 лет назад.