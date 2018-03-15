Во второй тур выборов в НУКе вышел и.о. ректора Блинцов и проректор Трушляков

Евгений Трушляков В первом туре выборов ректора Национального Университета кораблестроения им. адм. Макарова победу одержал проректор НУК по учебно-педагогической работе и международной деятельности Евгений Трушляков.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В среду, 14 марта, в голосовании приняли участие 764 человек, что составило 92,66% от общего количества голосующих. Трушляков победил с результатом в 389 голосов - 47,67 %.

Результаты остальных кандидатов распределились следующим образом: - Блинцов Владимир Степанович, и.о. ректора НУК, д-р техн. наук, профессор - 183 голоса - 22,43%; - Павлов Геннадий Викторович, директор Учебно-научного института автоматики и электротехники НУК, д-р техн. наук, профессор - 134 голоса - 16,42% ; - Харитонов Юрий Николаевич, декан факультета морской инфраструктуры НУК, д-р техн. наук, профессор - 26 голосов - 3,19%; - Гайша Александр Александрович, заведующий кафедры высшей математики НУК, канд. техн. наук, доцент - 11 голосов - 1,35%; - Еганов Александр Ефимович, канд. техн. наук, профессор - 4 голоса - 0,49%; - Против всех - 10 голосов - 1,23%; - Недействительны - 7 бюлетней.

В итоге во второй тур выборов вышли - проректор НУК по учебно-педагогической работе и международной деятельности Трушляков и и.о. ректора НУК, д-р техн. наук, профессор Владимир Блинцов. Отмечается, что второй тур состоится в четверг, 22 марта.

«Избирательные участки находятся по адресам: Николаев, проспект Центральный, 3, актовый зал и Первомайск, улица Одесская, 107. Оба участка будут работать с 9:00 до 15:00. При себя нужно иметь удостоверение личности - паспорт или водительские права. Для того, чтоб проверить наличие своей фамилии в списке, голосующих просят обращаться в отдел кадров», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова подвели итоги работы ректора Владимира Блинцова.