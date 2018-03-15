Депутаты Николаевского горсовета собрались на «земельную» сессию ОНЛАЙН

В четверг, 15 марта депутаты Николаевского городского совета собрались на первое заседание 35-й очередной сессии.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В повестке дня большинство вопросов касаются земельных отношений: передача земельных участков, продление и прекращение аренды, выделение земли, а также другие вопросы.

В сессионном зале ведется видео-трансляция:

10.30 Депутат Ростислав Филевский предложил из пакетного голосования убрать несколько проектов и голосовать за них отдельно, так как в них есть ошибки. Однако депутаты проголосовали против такого предложения.

10.20 Депутат Сергей Мотуз попросил и.о. мэра - секретаря Николаевского горсовета Татьяну Казакову внести в повестку дня вопрос касательно принятия в 2018 году медсубвенции с районного бюджета Витовского района на здравоохранение.

Депутаты пакетом проголосовали за пять решений касательного этого вопроса.

10.17 С прошедшим днем рождения поздравили депутата от фракции «Наш Край» Сергея Карцева и депутата от фракции «ОппоБлок» Игоря Копейку.

10.11 На сессии зарегистрировалось 30 депутатов.