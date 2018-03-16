В ЦПАУ Николаевского горсовета разъяснили, как получить выписку из Государственного земельного кадастра

В Центре предоставления административных услуг Николаевского городского совета рассказали о порядке получения выписки из Государственного земельного кадастра о земельном участке, что является наиболее запрашиваемым документом.

Об этом сообщили в ЦПАУ Николаевского горсовета.

Сообщается, что в том случае, если собственник земельного участка имеет госакт о праве собственности на земельный участок и, при этом, не внесенный в Национальную кадастровую систему, то ему необходимо подать по месту нахождения земельного участка пакет документов с целью внесения в кадастр информации о земельном участке. В подтверждение внесенной информации, выдается заказчику выписка о регистрации земельного участка в кадастре.

В случае старого госакта, после получения выписки из кадастра о регистрации земельного участка, необходимо дополнительно обратиться с целью регистрации права (собственности, аренды) на земельный участок. Только после всех указанных выше действий земельный участок можно будет продать, обменять, подарить и так далее.

Кроме того, выдержка из кадастра, кроме сведений о регистрации земельного участка, содержит также данные нормативно-денежной оценки и данные относительно ограничений в использовании земельного участка, соответственно, вся необходимая информация есть в одном документе, который необходим для проведения любых операция с земельным участком (купля-продажа, дарственная, обмен и т.д.).

«Выдержка из кадастра - документ, необходимый для совершения сделок с землей (купля-продажа, дарственная, аренда и т.д.). Чтобы оформить заказ нужно только выбрать нужный земельный участок, заполнить запрос и оплатить услугу. Это документ, подтверждающий внесение данных земельного участка в Государственный земельный кадастр, а также одна из форм предоставления сведений о земельном участке», - разъяснили в ЦПАУ.

В соответствии со статьей 9 Закона Украины «О Государственном земельном кадастре» выписка из Государственного земельного кадастра о земельном участке может быть выдана любым Государственным кадастровым регистратором, администратором ЦПАУ, уполномоченным должностным лицом исполнительного органа местного самоуправления.

Также отмечается, что на сегодняшний день, по предварительно проведенному организационному и техническому обеспечению государственной услуги департаментом по предоставлению административных услуг Николаевского городского совета, определена возможность осуществления полномочий по предоставлению сведений из Государственного земельного кадастра сотрудниками департамента.

Кроме того, согласно пункту 44 Порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17.10.2013 № 868 для проведения государственной регистрации права собственности на земельный участок (государственной или коммунальной собственности) заявитель должен предоставить выписку из Государственного земельного кадастра о земельном участке.

Более того, получение выписки из Государственного земельного кадастра о земельном участке является обязательным при совершении сделок в отношении земельного участка (купля-продажа, дарение, обмен, аренда, наследование и т.д.).

Следует отметить, что согласно п. 3 ст. 38 Закона Украины «О Государственном земельном кадастре» сведения Государственного земельного кадастра предоставляются на платной основе, кроме случаев, определенных настоящим Законом. По состоянию на 1 января текущего года за предоставление сведений учитывается административный сбор, а именно: за выписку из Государственного земельного кадастра о земельном участке - 0,05 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и составляет 88,10 грн.

«Учитывая тенденцию законодательного усложнения процедуры оформления земельных участков в Украине, советуем не откладывать вопрос регистрации участка в кадастре»,- отметили в ЦПАУ.

Напомним, что в течение 2017 года на Николаевщине до 176 видов увеличилось количество админуслуг, предоставляемых через ЦПАУ районных государственных администраций. И это самый высокий показатель по Украине среди всех регионов.