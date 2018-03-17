«Техническая ошибка»: Украинский телеканал показал карту Украины без Крыма

В пятницу, 16 марта, в прямом эфире вечернего выпуска новостей на канале UA:ПЕРВЫЙ зрители 27 секунд видели карту Украины без полуострова Крым и названий областей и городов.

Об этом сообщает «Общественное телевидение», это была техническая ошибка.

«На экране телевизора мы видим готовую картинку, но на самом деле это несколько элементов, которые накладываются друг на друга слоями в специальной программе для редактирования графики (Adobe After Effects). Каждая надпись, каждый цвет, каждое изображение можно сделать видимым, поставив соответствующую отметку в программе, то есть включив или выключив элемент. Из этих отдельных элементов состоит и карта Украины, которую используют для визуализации данных. То есть каждый регион можно включить или выключить, соответственно, его будет видно на экране или нет. Это сделано для того, чтобы можно было очень быстро, не перерисовывая всю картину, работать с отдельными элементами. Например, обозначив цветом или добавив надпись в конкретной области, где происходят события — показывать эту область или название», — объяснили журналисты.

По их словам, дизайнер новостей, который делал графику для прогноза погоды, работал с единым шаблоном, используемым для визуализации всех событий.

«По ошибке, выключая ненужные для этой новости элементы, дизайнер выключил и несколько нужных слоев: изображение Крыма и названия всех областей. А поскольку этот слайд готовился уже во время прямого эфира новостей, у выпускающего режиссера не было возможности его проверить. Поэтому зрители увидели такие критические и очень грубые ошибки», — говорится в сообщении.

Команда «Общественного вещания» извинилась пред зрителями UA:ПЕРВЫЙ за случившееся.

Напомним, ранее в Будапеште изъяли карты, на которых часть юга Украины и Крым были обозначены как неукраинская территория.