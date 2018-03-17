Порт «Ника-Тера» стал победителем конкурса «Благотворительная Николаевщина-2017»

16 марта состоялась торжественная церемония подведения итогов конкурса «Благотворительная Украина» среди представителей Николаевского региона, где в номинации «Региональная благотворительность» победителем стал ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера».

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Всего было подано 61 заявка от неравнодушных меценатов, предприятий, общественников, волонтёров региона. В результате, Николаевская область получила 21 победителя и лауреата в 7 номинациях. В том числе, и ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера» стал победителем в номинации «Региональная благотворительность».

Ассоциация благотворителей Украины уже 11 лет подряд проводит данный конкурс, который имеет два этапа – региональный и всеукраинский. Организаторы тем самым призывают украинских волонтеров и меценатов присоединиться к развитию и популяризации благотворительности, путём участия в национальном конкурсе.

«Региональный этап национального конкурса «Благотворительная Николаевщина» проводится впервые,- рассказала глава оргкомитета регионального конкурса Юлия Вербина. - В нем могли принимать участие любые благотворительные и общественные организации, представители бизнеса, меценаты, волонтеры, ученические коллективы, молодежь, все, кто реализовывал благотворительные проекты в 2017 году. Все желающие могли заполнить заявку и собрать необходимый пакет документов. Конкурс длился 4 месяца. А деятельность меценатов оценивалась за 2017 год».

Церемония вручения наград региональным победителям прошла в музейном комплексе «Старофлотские казармы» и собрала полный зал. По словам организатора Юлии Вербиной, в конкурсе приняли участие благотворители не только из Николаева, но и со всей области. Юлия отметила предприятие «МСП Ника-Тера», как заслуженного регионального победителя конкурса и социально-ответственную компанию, которая помогает общественным организациям, фондам, учебным заведениям, отдельно нуждающимся в помощи жителям региона.

Порт «Ника-Тера» стал победителем регионального конкурса «Благотворительная Николаевщина - 2017» и получил уникальную награду за «Региональную благотворительность» - керамическую статуэтку «Ангела добра», декорированную национальным орнаментом и украшенную янтарем. Авторский янтарный «Ангел добра» является совместной разработкой Ассоциации «Украинский янтарный мир» и украинских мастеров.

«Ника-Тера» абсолютно добровольно взяла на себя обязательства перед жителями Николаева и реализовывает ряд долгосрочных проектов, направленных на благоустройство региона, развитие социальной, экономической и экологической сфер, системное оказание благотворительной помощи социально-уязвимым группам населения, - поделился первый заместитель начальника «МСП Ника-Тера» Анатолий Дворник. - Мы благодарим организаторов за высокую оценку нашей деятельности в такой важной для общества сфере. В свою очередь, порт «Ника-Тера» и дальше будет продолжать заниматься благотворительностью».

Победителями в остальных номинациях жюри определила так:

В номинации «Благотворительность в социальной сфере» победителем стало предприятие «Нибулон». В номинации «Благотворительность в охране здоровья» - Всеукраинский центр волонтеров «People’s Project.com». В номинации «Детская и молодежная благотворительность» - Клуб юных моряков с флотилией. В номинации «Гражданская благотворительность» - волонтер Валентина Ткаченко. В номинации «Благотворительность неправительственного сектора» - инициативная группа «Тимур и его команда». В номинации «Благотворительная акция» - благотворительный фонд «Центр социальных программ».

Напомним, что несмотря на сложные погодные условия, ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера» смог произвести выгрузку и загрузку семи судов на всех семи причалах порта одновременно.