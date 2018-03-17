Сторонники Саакашвили в воскресенье планируют пикетировать дом Президента Порошенко

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В воскресенье, 18 марта, в Киеве после Вече за отставку Президента Украины на Майдане собирается автопробег к дому Петра Порошенко.

Об этом сообщается на странице «Движение новых сил» в Facebook.

Организаторы данной акции отмечают, что начало автозабега к дому Президента в поселок Козин запланировано на 13:00. 

«Порошенко очень боится выйти на Майдан Независимости к людям. Но президенту не удастся спрятаться от собственного народа», - говорится в анонсе мероприятия.

Ранее сообщалось, что 9 марта в Киеве в парке Шевченко, в котором должны состояться торжественные мероприятия ко дню рождения Тараса Шевченко при участии Президента Петра Порошенко, его противники проводят «Антиолигархическую акцию».

Напомним, что 17 ноября 2017 года в Киеве спецназ Нацполиции задержал журналиста грузинского телеканала «Рустави-2» Тамаза Шашвиашвили и Народного героя Украины Вано Надирадзе.

Виолетта Чех

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русскийобщество