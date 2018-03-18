«Потепление будет, но не сразу», - синоптик рассказал, когда морозы и снегопады уйдут из Украины

В ближайшие дни ожидать существенного потепления в Украине не стоит. Зима будет еще властвовать еще минимум пять дней.

Об этом рассказал директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида, передает «Сегодня».

- Ну вспомните хотя бы март 2013 года, когда 23 числа выпал снег и ударили морозы. Потому все идет своим чередом. И потепление будет, но не сразу, – прокомментировал он нынешнюю погоду.

По его словам, весна придет уже 23-24 марта, хотя снегопады прекратятся в ближайшие два дня.

- Осадки продержаться еще два дня. Уже со вторника, 20 марта, осадки прекратятся. Но морозная погода продержится еще несколько дней. А уже к следующим выходным, то есть к 23 – 24 марта, потеплеет. Во всяком случае, дневная температура станет плюсовой, – отметил Кульбида.

От также подчеркнул, что потепление придет с запада, и первыми под дыхание весны попадут западные области Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в воскресенье, 18 марта, на территории Николаевской области, как и прогнозировали синоптики, наблюдается существенное осложнение погодных условий.