На Николаевщине «скорая» из-за непогоды не могла отвезти беременную женщину в больницу - доставили спасатели

На Николаевщине в понедельник, 19 марта, спасатели доставили беременную женщину в больницу, а также оказали помощь двум водителям, чьи автомобили застряли в снежных сугробах.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что от дежурного врача Братской центральной районной больницы поступило сообщение о том, что беременна жительница поселка городского типа Братское требует неотложной акушерской помощи. Из-за непогоды карета скорой медицинской помощи не смогла транспортировать женщину в медицинское учреждение города Вознесенск.

«Спасатели на спецавтомобиле 10-й Государственной пожарно-спасательной части доставили женщину и врача, который ее сопровождал в Вознесенскую центральную районную больницу, где их уже ждали специалисты», - говорится в сообщении.

В этот же день, спасатели Врадиевского и Первомайского районов области привлекались для оказания помощи водителям легковых транспортных средств и автомобилю газовой службы, которые застряли в снежных сугробах.

Напомним, что на Николаевщине спасатели 15 раз привлекались для оказания помощи автомобилям на дороге, которые попали в непогоду.