Суд постановил, что трое николаевцев вели машины «под наркотиками» и выписал им штрафы

Ленинский районный суд Николаева лишил права управлять любыми транспортными средствами трех местных жителей, которые признаны виновными в вождении в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда.

В первом случае 45-летнего водителя «Mercedes» 24 января остановили на улице Космонавтов, и полицейские увидели у него признаки наркотического опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался. Суд привлек правонарушителя к административной ответственности, лишил права управления транспортными средствами на один год и наложил штраф в сумме 10 тысяч 200 гривен.

Аналогичное наказание получил водитель «Daewoo», которого 9 февраля остановили на проспекте Богоявленском. У него также заметили признаки наркотического опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования сначала он отказался. Затем водитель позвонил своему адвокату, после чего согласился поехать на освидетельствование, но патрульные сказали ему, что «уже поздно» и протокол составлен.

«На видеозаписи видно, что водитель просил патрульную полицию предоставить ему время для общения с адвокатом и то, что он не пожелал пройти медицинское освидетельствование в наркологии. Суд пришел к выводу, что действия водителя содержат состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях – отказ лица, которое управляет транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние наркотического опьянения», - сообщили в суде.

Третьего водителя лишили прав на три года и оштрафовали на 20,4 тысячи гривен. Ранее, 24 декабря 2017 года его остановили на улице Пограничной, и полиция посчитала, что у него есть признаки наркотического опьянения. От прохождения освидетельствования в медицинском учреждении водитель отказался. За год для него это было уже второе такое нарушение, потому наказание ужесточили. Во всех трех случаях постановления суда еще не обрели законной силы.

Напомним, что ранее патрульные оштрафовали водителя, который оставил автомобиль на месте для инвалидов возле Николаевского горсовета.