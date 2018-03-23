«Ездить возможно с большим трудом»: водители недовольны состоянием дороги на Степовое на Николаевщине

По автодороге Т-1506, проходящей по территории Николаевской области через Николаевский, Веселиновский, Доманевский, Врадиевский и Кривоозерский районы невозможно ездить, так как уже много лет ее ремонтом никто не занимается.

Соответствующее видео на редакционную почту прислали постоянные читатели «Преступности.НЕТ».

«Уже вот несколько лет этой дорогой практически никто не занимается, а именно речь идет об ужаснейшем состоянии участка от села Степовое до села Широколановка Веселиновского района Николаевской области. Ездить возможно с большим трудом. Еще больше разбивают дороги грузовики с зерном, едущие с сел», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Николаевская САД заключила договор с государственным предприятием «Николаевский облавтодор» на содержание дорог государственного значение на «динамичную» сумму более 340 миллионов гривен, однако на 2018 год есть только 25 миллионов гривен. В частности, в перечне дорог есть и трасса Т-15-06.