«Отвалы подняты, работаем солью», – «ЭЛУ автодорог» рапортует, что занимается антигололедной обработкой улиц Николаева

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Техника КП «ЭЛУ автодорог» Николаевского горсовета с 19:30 пятницы, 23 марта, занимается антигололедной обработкой улиц Николаева.

Об этом сообщает на странице предприятия в Facebook.

«Техника ЭЛУ автодорог Николаев с 19:30 часов выехала на антигололедную обработку городских дорог. Машины работают по-одной, отвалы подняты, работаем солью. Напоминаем, что в зону обслуживания ЭЛУ не входит маршрут САД: Одесское шоссе, ул.Веселиновская, Варваровский мост, Б.Морская от моста до Пушкинской, Пушкинская от Б.Морской до Никольской, Никольская от Пушкинской до Б.Морской», – говорится в сообщении.

Как известно, с пятницы 23 марта и до 25 марта в Николаевской области ожидается ухудшение погодных условий, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.

Анатолий Чубаченко

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русскийобщество