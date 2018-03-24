Долг по алиментам: почти 100 тысячам неплательщикам запрещено покидать Украину

В Украине почти 100 тысячам должников по выплате алиментов запрещен выезд за границу.

Об этом в интервью «5 каналу» сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

По его словам, кроме того запрет на вождение транспортными средствами за неуплату алиментов имеют около 90 тысяч человек, запрет на пользование оружием и на охоту - более 80 тысяч человек.

«Также мы ввели общественно полезные работы - для тех, кто, условно говоря, не имеет ничего официального и легальных доходов. По всей Украине составлено уже более восьми тысяч протоколов (по состоянию на 22 марта, - ред.). Соломенский суд впервые вынес решение и направил одного такого отца на 150 часов общественно-полезных работ», - сообщил министр.

По информации Минюста, сейчас в Украине примерно три миллиона детей живут в неполных семьях и имеют право на алименты или получают их. При этом каждое четвертое решение суда в Украине касается именно взыскания алиментов.

Напомним, в декабря 2017 года парламент принял законопроект, предусматривающий усиление ответственности за неуплату алиментов.

Так, в 71-й статье закона «Об исполнительном производстве» прописано, что при наличии задолженности по уплате алиментов в размере шести и больше месяцев государственный исполнитель имеет право выносить постановление о временном ограничении должника в праве выезда за границу (сейчас для этого необходимо решение суда); в праве управления транспортными средствами; в праве пользования огнестрельным оружием; в праве на охоту.

Напомним, что с 6 февраля начнали действовать законодательные новшества в сфере ужесточения ответственности злостных неплательщиков алиментов, в том числе начнет полноценно функционировать публичный реестр таких лиц.