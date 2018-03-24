В Николаеве «маршрутчик» из-за огромной ямы объезжает остановку по дворам – не хочет рисковать машиной и пассажирами

В Николаеве один из водителей маршрутного такси №31 отказывается следовать через остановку «Космонавтов/Проспект» из-за огромной ямы на пути.

Фото объявления, которое вывесил водитель в автобусе, опубликовала Татьяна Жаренова на своей странице в «Facebook».

Водитель написал, что будет объезжать перекресток по улице 28-й Армии и выходить на проспект на Молодогвардейской. По его словам, он из-за «окопа» не хочет повредить свой автомобиль и поставить под угрозу пассажиров.

Так выглядела дорога перед остановкой «Космонавтов/Проспект» 16 марта. Фото присланы читателем

Напомним, что ранее в ямах на этом перекрестке застрял автомобиль.