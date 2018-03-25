Российского актера Райкина внесли в базу «Миротворца»

Константин Райкин Российский актер кино и театра Константин Райкин попал в базу сайта «Миротворец» в раздел «Чистилище».

Соответствующая информация размещена на сайте «Миротворец».

Причиной попадания в базу стало то, что Райкин в августе 2014 года посещал аннексированный Россией Крымский полуостров вместе с Президентов РФ Владимиром Путиным.

«Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях россии (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым», - говорится в сообщении сайта.

Напомним, в ноябре прошлого года в Одессе несколько человек сорвали моноспектакль российского артиста Константина Райкина, который должен был состояться в Украинском театре.