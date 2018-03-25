Клёвая фотка. Знакомый Офицер. Знакомый самолёт.

Знакомый город в «кильватере» ...

Здание аэровокзала, допотопное и заброшенное с незапамятных времён.

Контора - это Безопасность Державы. Мечтаю, чтобы у СБУ забрали несвойственные функции и оставили только те, которые направлены на обеспечение Безлпасности Украины.

Да, есть вопросы и претензии, особенно к экономическому и контробандному блоку, но хочется верить и надеяться, что с этим постепенно Служба справится.

Не удалось справиться с террористами, когда их оказалась не группа фанатиков, а целая страна, со всеми её ресурсами, финансами, армией, авиацией, артиллерией и бронетехникой.

Но там подразделения СБУ, ЦСО А, ДКР - на передовой, даже когла передовая - в тылу, трёхмерная и невидимая. Невооружённым глазом. Кому много дано - с того и спрос по высшему разряду.

Сегодня Службе Безопасности Украины 26 лет. Пошла вторая четверть века.

Верим. Доверяем. Надеемся.

С праздником.

Третий тост, по традиции - за Ушедших. Не будем скорбить, что они ушли. Будем гордиться, что они с нами были. И Семьи погибших - не оставим.

В этом Служба, Голова, Руководство и Ассоциация - Эталон.