Клёвая фотка. Знакомый Офицер. Знакомый самолёт.
Знакомый город в «кильватере» ...
Здание аэровокзала, допотопное и заброшенное с незапамятных времён.
Контора - это Безопасность Державы. Мечтаю, чтобы у СБУ забрали несвойственные функции и оставили только те, которые направлены на обеспечение Безлпасности Украины.
Да, есть вопросы и претензии, особенно к экономическому и контробандному блоку, но хочется верить и надеяться, что с этим постепенно Служба справится.
Не удалось справиться с террористами, когда их оказалась не группа фанатиков, а целая страна, со всеми её ресурсами, финансами, армией, авиацией, артиллерией и бронетехникой.
Но там подразделения СБУ, ЦСО А, ДКР - на передовой, даже когла передовая - в тылу, трёхмерная и невидимая. Невооружённым глазом. Кому много дано - с того и спрос по высшему разряду.
Сегодня Службе Безопасности Украины 26 лет. Пошла вторая четверть века.
Верим. Доверяем. Надеемся.
С праздником.
Третий тост, по традиции - за Ушедших. Не будем скорбить, что они ушли. Будем гордиться, что они с нами были. И Семьи погибших - не оставим.
В этом Служба, Голова, Руководство и Ассоциация - Эталон.