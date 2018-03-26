В Корабельном районе Николаева возник транспортный коллапс – горожане проблемно уезжают с остановок

В Николаеве в понедельник утром, 26 марта, возникла проблема с недостатком общественного транспорта.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На остановках общественного транспорта в Корабельном районе наблюдается повышенное скопление людей. Вышедшие на работу маршрутные такси не могут справиться с потоком пассажиров.

Утром на маршрутах не было видно «маршруток» № 1,52, 53,91.

Информация постоянно обновляется...

10:20 В комментарии «Преступности.НЕТ» и.о. начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области, экс-начальник управления инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации Андрей Максименко рассказал, что «маршрутчики» о какой-либо акции не предупреждали ни городскую, ни областную власти. Также он отметил, что, по его мнению, они боятся говорить о том, что это является именно акцией протеста.

– Насколько я знаю, 28 марта должны быть набраны первые два человека в управление инфраструктуры Николаевского горсовета, потому что на сегодняшний день там начальник и одна работница. С этого момента, со среды или четверга, начнутся жесткие проверки всех перевозчиков города по поводу выполнения условий города. То есть уменьшили они подвижной состав с 30 до 15, сколько должно быть по договору, – составили акт. Три акта – разрыв договора, – рассказал Максименко.

Кроме того, по мнению начальника САДа, на данный момент не обойтись без повышения тарифа на проезд, поскольку новая реформа требует современных транспортных средств для перевозки пассажиров.

– Проблема перевозок на данный момент в отсутствии персонала – водителей. Все водители сейчас уезжают в Польшу, Литву и так далее. Средняя зарплата водителя в день 500-600 гривен, у нас в Николаеве – 200-250. За эти деньги работать никто не будет, если у него нет своей машины. Второе – сейчас спрашивать перевозчиков о . Сейчас в Постановление Кабмина 1081, внесены изменения, проведена «реформа Омеляна»: теперь на конкурсе набираются баллы не по старой системе, а создана новая бальная система, которая включает в себя «насчитку» баллов исключительно за автобусе евро-4, евро-5, евро-6, электроавтобусы. То есть, если у вас нет этих автобусов, то баллов не набираете. Плюс ко всему прописано, что можно продлевать договор на пять лет с перевозчиком, который показывает, что он вкладывает инвестиции, инвестирует в развитие своего бизнеса на улучшение подвижного состава. На сегодняшний день говорить о том, что за тариф в 4 гривны можно купить автобусы евро-4, евро-5, которые стоят от 1 миллиона 200 тысяч, то есть от 45 тысяч долларов. Соответственно, убедить перевозчика, что он должен вкладывать в этот бизнес и оставаться в этой сфере – очень тяжело, – отметил Максименко.

10:05 В Николаевском горсовете отмечают, что некоторые представители транспортной отрасли Николаева решили прибегнуть к давлению на городскую власть путем срыва пассажирских перевозок.

Также, информируют, что «в городе работает рабочая группа по проведению проверки соблюдения требований действующего законодательства при предоставлении услуг по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования» и на очередном собрании группы, которые состоится на текущей неделе ожидается принятие окончательного решения по данной проблеме.

В частности, по информации руководителя управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций городского совета Олега Манушевича, проводится работа с представителями других компаний-перевозчиков по выводу на опустевшие маршруты резервных единиц транспорта. Кроме того, коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» вывело на маршруты дополнительные единицы электротранспорта.

09:38 На проблемы с транспортом николаевцы жалуются в социальных сетях.

Сами водители отмечают, что это не забастовка, но «на маршрут выходит только тот транспорт, который находится в надлежащем состоянии».

- 23 марта пришло распоряжение от городских властей, в котором указано что на дороге не должно быть «убитых маршруток». У нас в городе все убитые, поэтому вы и не можете сейчас добраться до работы. Меньше жаловаться нужно было, - отметил в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ» один из водителей.

Кроме того, в комментарии изданию в одной из фирм-перевозчиков добавили, что «это не забастовка, не акция протеста. Мы работаем, а у остальных просто на заправку и починку нет денег».

Напомним, ранее николаевские перевозчики требовали повышения тарифа за проезд в «маршрутках» до 6-12 гривен.