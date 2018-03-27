В Сан-Франциско запретили продавать одежду из натурального меха

Городской совет Сан-Франциско единогласно проголосовал за запрет на продажу в городе одежды и аксессуаров из натурального меха. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Розничным торговцам дадут возможность распродать оставшиеся меховые изделия до 1 января 2020 года.

Об этом сообщает «Вокруг света».

Защитники животных по всему миру приветствуют это сообщение, которое, впрочем, вызвало недовольство у торговцев. По предварительным оценкам, запрет затронет около 50 предпринимателей. Ломбарды, некоммерческие организации и магазины подержанной одежды по-прежнему смогут продавать меха. В городском совете считают, что нововведение не нанесет серьезный ущерб экономике Сан-Франциско.

Город, названный в честь католического святого Франциска Ассизского, считающегося в том числе покровителем животных, стал крупнейшим в США, поддержавшим гуманное отношение к животным. Ранее подобные законы приняли в Западном Голливуде и Беркли. Отказ от использования пушнины поддержали крупнейшие дома моды.

Напомним, ранее сообщалось, что на Каннском кинофестивале запретили делать селфи на красной дорожке.