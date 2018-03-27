«Этой ночью все экстренные службы показали высокую слаженность», – николаевский патрульный, спасший младенца из ледяной воды

Лейтенант управления патрульной полиции Николаевской области Артем Белоус, который спас младенца, брошенного собственной матерью в реку с Ингульского моста, рассказал, что ребенок .

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, счет шел на секунды, и экстренные службы показали действительно высокий уровень слаженности.

«Длительное нахождение в ледяной воде, лицом вниз. Клиническая смерть. И от начала заступления были эти знаки, которые не давали отдалиться от Ингульского моста. Спасибо ребятам на лодке, которые помогли, скорой помощи - которая уже стояла на месте, спасибо доктору, с которым мы вместе проводили реанимационные действия, и спасибо дежурному, который продублировал, в следствии чего мы сразу направились под мост, и спасибо Богу..... Этой ночью вся система 101, 102, 103 показала высокую слаженность, время шло на секунды, и, я надеюсь, маленький Паша будет жить», – написал патрульный.

В то же время, как отметил глава патрульной полиции Украины Евгений Жуков, когда ребенка заметили, он плавал лицом вниз в 20 метрах от берега.

«9 минут. Именно столько времени понадобилось ребятам экипажа КОРВЕТ 0404 (упп г.Николаев), в составе лейтенанта Андрея Билоуса, лейтенанта Дарии Палиенко и рядового Александра Фёдорова чтобы, после получения вызова, прибыть на место, оценить обстановку и достать девятимесячного ребенка из реки. Непосредственно Андрей Билоус заметил под светом фонаря маленький сверток в воде, оказал первую медицинскую помощь - освобождение дыхательных путей и отогревание маленького и уже посиневшего человечка», - написал Жуков на своей странице в Facebook.

«Важно, то что на крики о помощи отреагировали и прохожие, которые и вызвали патруль, и ребята с лодочной станции, которые вовремя спустили лодку на воду - ребенок был в метрах 20ти от берега и наличие лодки позволило сэкономить драгоценное время, так как маленький Паша лежал в ледяной воде лицом вниз. Скорая, отмечу профессиональные действия дежурной смены врачей, которые прибыли также оперативно, и вытащили Пашу путем искусственной вентиляции легких,прямо в автомобиле! Реанимация. Очень надеюсь на то что ребенок придёт в себя и беда пройдет его стороной! Держим кулаки. Ребятам спасибо, свою задачу они выполнили на отлично!» - добавил он.

Напомним, ранее в Николаеве пьяная женщина бросила своего сына-младенца с Ингульского моста в реку.