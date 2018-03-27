«Пациент в центре внимания»: В Минздраве утвердили новые правила предоставления первичной медицинской помощи

Министерство здравоохранения утвердило новый порядок оказания медицинской помощи для врачей первичного звена. Он вступает в силу с первого июля этого года.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Помимо новых правил работы, документ формирует новую культуру взаимодействия врача и пациента.

«Пользуясь документом, врачи смогут лучше построить доверительные отношения со своими пациентами, чтобы каждый человек чувствовал себя в центре внимания», — утверждает Супрун.

Согласно документу, терапевты, педиатры и семейные врачи будут наблюдать за состоянием здоровья, ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления, а также вести пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями. При необходимости семейные врачи смогут предоставлять неотложную помощь при остром расстройстве физического или психического здоровья, если не требуется экстренной, специализированной или высокоспециализированной медпомощи.

«В других случая семейные врачи смогут выдавать направление к специалисту вторичной или третичной помощи — лора, эндокринолога, хирурга и т.д. — будет консультироваться с ним по лечению», — пишет Супрун.

В компетенции врача первичного звена будет входить и наблюдение за здоровым ребенком, неосложненной беременностью и отдельные услуги паллиативной помощи.

Врачи первичного звена будут заниматься справками, листками нетрудоспособности, направлениями для прохождения медико-социальной экспертизы. К ним можно будет записаться лично, по телефону, электронной почте и другим возможным средствам связи. Также, при необходимости, врача можно будет вызвать на дом. Если врач в отпуске или по другим причинам не может принять пациента, то учреждение здравоохранения должно обеспечить замену и заранее сообщить об этом его пациентам.

«Вместе с новыми правилами работы, этот документ формирует новую культуру взаимодействия врача и пациента. Пользуясь им, врачи смогут лучше построить доверительные отношения со своими пациентами, чтобы каждый человек чувствовал себя в центре внимания. Без медицинской помощи не останется никто», – подчеркивает и.о. министра здравоохранения.

Согласно Порядку, оптимальный объем практики для семейного врача составляет 1 800 пациентов, терапевта – 2 000, педиатра – 900. Однако в зависимости от демографических, инфраструктурных и иных особенностей населенного пункта количество пациентов может меняться. Например, если семейный врач работает в селе, где проживает более 2000 человек, то все жители смогут обслуживаться у него.

Напомним, ранее николаевский облздрав рассказал, как будет работать система самостоятельного выбора врача.