«Это же невыносимо, пройти невозможно», – жители Ракетной Рощи возмущенны состоянием дорог в частном секторе

Жители микрорайона Ракетная Роща города Николаева возмущенны состоянием дорожного покрытия улиц, на которых проживают.

Об этом идет речь в письмах пришедших на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

По словам жительницы Ракетной Рощи, дорога по ул. Февральской находится в отвратительном состоянии.

«Ракетная роща, улица Февральская. В жизни не было асфальта... соседи говорят, что по документам числится асфальт. Депутат, который закреплен за нашим районом, обещала сделать дорогу. В общем сколько жителям ещё ждать? Ну это же невыносимо, пройти невозможно! - говорится в сообщении.

В похожих условиях и улица 8-я Военная. Жительница жалуется на бездействие властей и невозможность выйти на улицу с детьми.

«Центральный район, ул. 8-я военная и угол Купорной. Куда не обращались, не писали - никто ничего не делает! Вся вода с улиц стекает на нашу улицу, а если дожди, то вся вода бежит через двор, который затапливает. Просим помощи. 29 03 18 по времени в 10.00 водоканал производил работы свои и спускал воду прямо к жилым домам, люди не могли пройти затопило улицу. Отреагируйте на их халатность, я с ребёнком не могу выйти погулять, так как вся улица в болоте», - возмущенна Дарья

Дорога по улице Купорной также требует капитального ремонта.

В свою очередь глава Администрации Центрального района города Александр Береза прокомментировал ситуацию с дорогами.

- Это не единственные жалобы жителей частного сектора на состояние дорог. По правде говоря, условия дорог в частных секторах никогда не были удовлетворительным. И это касается не только Ракетной Рощи, - сообщил он.

Также Береза рассказал, что в этом году большинство улиц в план капитального ремонта дорог не включили, поскольку на ремонт дорог в районе выделили десять миллионов гривен. Этой суммы не хватает на ремонт всего дорожного покрытия микрорайона. Но добавил, что все-таки небольшой ремонт состоится в скором времени.

- В планах, как только все подсохнет, собираемся проводить работы неотложного характера, а именно грейдеровка и засыпка наиболее сложных участков, - заявил он.

Напомним, что в Николаеве с 28 марта начался комплекс работ по ликвидации аварийной ямочности дорожного покрытия на Ингульском мосту.