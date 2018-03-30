Зампредом Центрального районного суда Николаева избрали Владимира Алейникова

Владимир Алейников Заместителем председателя Центрального районного суда Николаева по результатам тайного голосования стал судья Владимир Алейников.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.

Сообщается, что в четверг, 29 марта, состоялось общее собрание судей, и вопрос об избрании заместителя был в повестке дня.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в 2015 году между николаевскими журналистами и судьей Центрального районного суда Николаева Владимиром Алейниковым произошел конфликт, вызванный тем, что судья стал требовать от журналистки Алены Мельниковой в нарушение закона выключить диктофон, чего хотел подсудимый, обвиняемый во взяточничестве депутат городского совета Сергей Полянцев. После судья и вовсе заявил, что журналисты мешают ему работать.