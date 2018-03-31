Поддержали сухопутные войска, - николаевские летчики задействовали в учениях штурмовики

Николаевская 299-я бригада тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова задействовала свои штурмовики в рамках бригадных тактических учений Сухопутных войск.
Об этом сообщает на «Facebook»-странице бригады.
Кроме того, николаевские летчики выполнили задачи по поддержанию и совершенствованию навыков летного состава, а также провели облет техники, прошедшей капитальный ремонт.
Напомним, что ранее николаевские летчики на истребителях тренировались перехватывать самолеты-«нарушители».