Поддержали сухопутные войска, - николаевские летчики задействовали в учениях штурмовики

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Николаевская 299-я бригада тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова задействовала свои штурмовики в рамках бригадных тактических учений Сухопутных войск.

Об этом сообщает на «Facebook»-странице бригады.

Кроме того, николаевские летчики выполнили задачи по поддержанию и совершенствованию навыков летного состава, а также провели облет техники, прошедшей капитальный ремонт.

Напомним, что ранее николаевские летчики на истребителях тренировались перехватывать самолеты-«нарушители».

Вадим Богданов

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русскийобщество