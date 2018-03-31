Китайцы создали авто, которое не даст пьяному водителю тронуться с места

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Китайская компания «SF Motors» разработал кроссовер «SF5». Главной особенностью новинки является система, которая не позволяет водителю ездить нетрезвым.

Об этом сообщает «Корреспондент.NET»

Создатели не раскрывают принцип действия этой технологии, намекают лишь, что это некий датчик, который будет отслеживать выдыхаемый воздух исключительно водителя.
 
Машина оснащена батареей, емкости которой хватит на 500 километров. По словам производителя, силовая установка электромобиля выдает аж  до тысячи лошадиных сил.

В производство автомобиль поступит в 2019 году. До «сотни» кроссовер способен разгоняться за три секунды.

Напомним, что немецкий производитель спорткаров «Porsche» заявил о намерениях выйти на рынок воздушных пассажирских перевозок.

Юлия Давиденко

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русскийобщество