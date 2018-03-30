В 2017 году в николаевских школах и больницах обнаружили более 2 тысяч нарушений пожарной безопасности

В 2017 году в Николаеве в учебных и медицинских учреждениях обнаружили 2148 нарушений требований пожарной и техногенной безопасности.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

На территории Николаева находится 180 объектов, подведомственных управлению образования и науки. По результатам проверок на этих объектах зафиксировали 1688 нарушений требований пожарной и техногенной безопасности (степень выполнения ранее предложенных противопожарных мер составляет 52%).

Еще 21 объект находится в ведении управления здравоохранения Николаевского городского совета. Проверки зафиксировали на этих объектах 460 нарушений требований пожарной и техногенной безопасности (степень выполнения ранее предложенных противопожарных мер составляет 60%).

Ответственным за эти учреждения лицам рекомендовали обеспечить выполнение предложенных противопожарных мер в кратчайшие сроки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве показали состояние пожарной безопасности в одном из самых больших ТРЦ.