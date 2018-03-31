Спецназовцы из батальона «Николаев» отправились на ротацию в зону АТО

29 марта состоялось очередная ротация правоохранителей батальона патрульной службы полиции особого назначения «Николаев» ГУНП в Николаевской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Спецназовцы заменили на боевом посту своих коллег, которые несут службу на востоке страны. В командировке полицейские работают на блокпостах, осуществляют проверку граждан и транспортных средств на предмет выявления и недопущения незаконной перевозки оружия и боеприпасов.

Уже на следующий день домой вернулись те правоохранители, которые в течение двух месяцев охраняли общественный порядок в зоне АТО.

Напомним, ранее в полиции показали, как николаевский спецназ во время задержания подозреваемого «с мясом» выломал железные двери.