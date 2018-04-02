Без данных о пассажиропотоке поднять тариф в «маршрутках» невозможно, – общественный совет при исполкоме Николаевского горсовета

Экспертно-общественный совет исполкома Николаевского городского совета наложили мораторий на повышение тарифа на проезд до проведения и оглашения результата исследований по пассажиропотоку.

Об этом сообщается на странице «Мобильность Николаева» в Facebook.

Так, общественный совет предоставил свои рекомендации по вопросу обоснованности пересмотра тарифов на пассажирские перевозки в городе и предложила органам местного самоуправления принять соответствующие меры.

«В экстренном порядке разработать альтернативный план организации пассажирских перевозок в городе на базе действующего КП НГС «Николаевэлектротранс» в ситуации, когда представители предприятий-перевозчиков не имеют возможности или отказываются выполнять условия договора об осуществлении пассажирских перевозок в Николаеве», - говорится в сообщении.

Также, представители совета предложили наложить «мораторий на изменения стоимости проезда в городском транспорте до проведения и объявления результатов официальной экспертизы пассажиропотока, в соответствии с Программой развития устойчивой городской мобильности Николаева на 2018-2019 годы».

А также, после обнародования вышеуказанных результатов создать рабочую группу по вопросам формирования тарифов на общественном транспорте, включив в нее представителей общественности «на основе паритетного представительства и соблюдения баланса интересов».

В частности, с целью обеспечения устойчивого развития транспортной инфраструктуры Николаева, ЕГР считает необходимым разработать и внедрить генеральную стратегию развития транспортной инфраструктуры города с учетом приоритетности развития коммунального транспорта.

Напомним, что николаевские перевозчики требовали повышения тарифа за проезд в «маршрутках» до 6-12 гривен. Отметим, что реальную себестоимость проезда в транспорте не могут рассчитать из-за отсутствия данных о пассажиропотоке.