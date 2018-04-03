В николаевских школах установят более ста контейнеров для сбора упаковки от тетрапака

В Николаев привезли 100 контейнеров для сбора упаковки от тетрапака в школах.

Об этом сообщил работник «Агенства развития Николаева» Евгений Гомонюк на своей странице в Facebook.

По его словам, пластиковых «человечков» Николаеву подарили, а упаковку от молока и сока будут отправлять в Харьков на дальнейшую переработку.

«В рамках нашего проекта, который стартовал ещё в 2016 году, постепенно приучаем детей не только правильно сортировать мусор, но и зарабатывать на отходах. И да, Николаев тут первый в Украине, и не с конца (как бывает), а впереди!» - написал Гомонюк.

Отмечается, что в город должны привезти ещё 35 контейнеров, которые будут стоять в школьных столовых и вестибюлях.

Напомним, что ранее николаевец заявил, что «Могилянка» высыпала на берег Ингула строймусор – ректор вуза обвинения отрицал.