Уволившийся из-за нарушений из николаевской архитектурной инспекции Михеев претендует на новую должность в Одессе

Игорь Михеев Уволившийся после проверки с должности начальника управления государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области Игорь Михеев хочет возглавить Главное управление Гоструда в Одесской области.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Едином государственном реестре деклараций.

Напомним, ранее сообщалось о том, как Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины проверила свое управление в Николаевской области и выявила ряд нарушений.

«В связи с этим было принято решение о кадровых изменениях, в результате которых начальник управления И.Михеев уволился», - говорилось в сообщении от 2 апреля.

Вместе с тем, согласно реестру, за неделю до подачи декларации перед увольнением Игорь Михеев подавал декларацию в качестве кандидата на должность начальника управления Гоструда на Одесчине.

Что касается указанной в декларациях информации, то в собственности у Михеева квартира в Донецке, автомобиль «Renault Scenic» 2005 года выпуска, у супруги – автомобиль «Mazda 3» 2010 года выпуска. Квартиру в Николаеве семья арендовала. А из доходов Михеев указал лишь заработную плату в размере 240 тысяч гривен.