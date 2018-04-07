Николаевский воин АТО после тяжелого ранения смог вернуться на службу

В Николаеве старший лейтенант Виталий Андреев смог вернуться на службу после тяжелого ранения и потери руки.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского областного военного комиссариата.

Сейчас Андреев служит в Заводском районном военном комиссариате на должности старшего офицера отделения офицеров запаса и кадров.

«Виталий закончил в 2010 году военную кафедру Николаевского государственного университета имени В.Сухомлинского. Он с начала 2014 года в составе 1-й батальонно-тактической группы 28-й отдельной механизированной бригады защищал границы нашего государства вблизи Саур-Могилы».

«Нередко приходилось ему с побратимами выполнять важные боевые задачи. Однако в июле 2014 года вблизи села Григорьевка Донецкой области с Виталием произошла страшная трагедия: он получил тяжелое огнестрельное ранение правого плеча с повреждением артерии и осколочный перелом плечевой кости. Врачам не удалось спасти руку бойца. Впереди были долгие и тяжелые месяцы реабилитации. По заключению военно-врачебной комиссии Виталий был признан негодным к военной службе с исключением с воинского учета и увольнением», - сообщили в военкомате.

Но желание быть полезным и нужным Вооруженным силам, настойчивость в достижении поставленной цели помогли Виталию остаться на военной службе. Как признается Виталий, быстро восстановить физическое и психологическое здоровье ему помогли высокие моральные принципы и любовь к своей земле.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевский десантник выиграл соревнования «Лучший водитель-заправщик».