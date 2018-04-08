«Самые тяжелые испытания уже точно позади», - Порошенко поздравил украинцев с Пасхой

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой и напомнил слова Христа о мире и миротворцах.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

- Чтобы не потерять хорошую перспективу, открывшуюся перед нашей страной, следует обеспечить мир - внутри страны, на внешних границах. «Мир вам», - так говорил Спаситель. А еще – «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими», - отметил глава государства.

Он добавил, что обеспечить мир «абсолютно невозможно без высокопрофессиональной армии, которая крепко держит оборону на страх агрессору и для покоя людей».

- Посмотрите на этих мужественных воинов. Разве они не внушают веру в наши Вооруженные Силы, надежду на мир и любовь к Украине? Как и уверенность в том, что мы обязательно победим, - отметил Порошенко.

Глава государства добавил, что «воскресение - это победа жизни над смертью, правды над ложью, света над тьмой, победа добра над злом».

- Это и наша с вами победа над тяжелым экономическим кризисом, причиной которого стала российская агрессия. В этом году Пасха - это особенный день, потому что вместе с ним приходит постепенно и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади, - подытожил он.

В свою очередь глава правительства Владимир Гройсман отметил, что праздник Пасхи «символизирует очищение от недостойных помыслов, объединяет в стремлении жить лучше, осуществлять важные поступки».

- Ежегодно наша страна постоянно меняется, и Пасха вдохновляет всех нас на новые свершения. ... Забота о ближнем, внимание к человеку - те принципы, на которых стоит современная европейская страна. Упорный труд, вера в собственные силы, преданность поставленной цели, единство и сплоченность дают возможность реализовать такое государство, - отметил Гройсман, сообщает пресс-служба КМУ.

Напомним, 8 апреля несколько сотен николаевцев встретили Благодатный огонь.