Украинские школьники получили золотые медали на конкурсе научных разработок в Китае

Трое украинских одиннадцатиклассников получили золотые медали на конкурсе научных разработок Beijing Youth Science Creation Competition, проходившем 24 — 28 марта в Пекине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Так, ученица Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 162 Амилия Кириллова получила награду за проект Интегративный метод в нейроциркуляторной диагностике дистонии.

Киевские школьники — Даниэла Гайчук из гимназии биотехнелогий №177 и Максим Палладин из специализированной школы №124 — награждены за командный проект «Исследование содержания тяжелых металлов в растениях и их влияние на пирамидные нейроны в живых организмах».

Напомним, ранее николаевские школьники завоевали 9 медалей на всеукраинских олимпиадах по истории и правоведению.

Справка: Beijing Youth Science Creation Competition — конкурс научно-технических разработок, созданных молодежью, который ежегодно проходит в Университете академии наук Китая. В этом году конкурс проходил под лозунгом «Открытие. Инновации. Ответственность «, а разработки участников были представлены в 4 категориях: информатика, математика, зоология, биомедицина.