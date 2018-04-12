Николаевского патрульного за спасение младенца наградили наручными часами

В Николаеве лейтенант патрульной полиции Андрей Белоус, спасший девятимесячного ребенка, которого мать выбросила с Ингульского моста в холодную реку, получил награду от руководства – наручные часы.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife»

Андрей Белоус рассказал, что для него более значимой наградой стала улыбка малыша, когда тот пришел в себя.

- Это все мелочи, хотя и приятно. Вот когда я первый раз взял малыша на руки, и он мне заулыбался и обнял – вот это было сильно, – отметил парень.

По словам полицейского, подаренные ему часы имеют японское производство бренда Seiko. Судя по информации на официальном сайте фирмы, подарок мог обойтись от семи до двадцати пяти тысяч гривен.

Юрий Мороз и Андрей Белоус

Ранее Белоуса и его коллег по экипажу Дарью Палиенко и Александра Федорова отметило руководство управления патрульной полиции Николаевской области.

Дарья Палиенко Награждают Александра Федорова

А 11 апреля их наградил начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области генерал Юрий Мороз. Кроме того, Юрий Мороз отметил, что обратился к главе МВД Арсену Авакову с предложением наградить полицейского Андрея Белоуса.