Николаевец получил диплом на всеукраинской олимпиаде по астрономии

Калугин - третий слева Николаевский школьник Михаил Калугин получил диплом II степени на Всеукраинской ученической олимпиаде по астрономии, которая 2-6 апреля проходила в Киеве.

Об этом сообщили в Николаевском областном институте последипломного образования.

Калугин является учеником 10 класса Николаевского морского лицея имени профессора М.Александрова (учитель С.Горбунов). Также в олимпиаде от Николаевской области участвовали Александр Гетманцев (школа № 22), и Евгений Костенко (Николаевский морской лицей имени Александрова).

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские школьники завоевали 9 медалей на всеукраинских олимпиадах по истории и правоведению.