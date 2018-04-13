Мэр Николаева распорядился предоставить полиции полный доступ к документам о покупке недостроя на Намыве

Александр Сенкевич Городской голова Николаева Александр Сенкевич дал указание начальникам управления культуры Юрию Любарову и коммунальной собственности Мкртычу Мкртчяну предоставить полный доступ полиции к оригиналам документов, которые подлежат изъятию по делу покупки городским советом недостроя по адресу улица Озерная, 43 под строительство дворца культуры.

Об этом Сенкевич написал на своей странице в Facebook.

Так, он пишет, что в горсовет обратились сотрудники полиции, которые занимаются расследованием этой сделки.

«Правоохранители сделают выемку необходимых им для объективного разбирательства в ситуации документов. Мы открыты к любым проверкам и способствуем тому, чтобы по любым проектам, которые реализуются в этом здании, ни у кого не было никаких вопросов», - говорится в сообщении.

Также, Сенкевич отметил, что мэрии интересно выяснить правду касательного того, на самом ли деле продавец, у которого управление культуры купило недострой приобрел его по гораздо меньшей цене.

«А потому я дал указание начальникам управлений культуры и коммунальной собственности предоставить полный доступ полиции к оригиналам документов, которые могут быть изъяты для проведения досудебного расследования. Уверен, следствие в ближайшее время разберется во всем и даст всем – и нам, и тем, кто манипулирует на этой информации, и всей общественности ответы на все интересующие по этому проекту вопросы», - пишет мэр.