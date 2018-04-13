Мэр Николаева распорядился предоставить полиции полный доступ к документам о покупке недостроя на Намыве

Городской голова Николаева Александр Сенкевич дал указание начальникам управления культуры Юрию Любарову и коммунальной собственности Мкртычу Мкртчяну предоставить полный доступ полиции к оригиналам документов, которые подлежат изъятию по делу покупки городским советом недостроя по адресу улица Озерная, 43 под строительство дворца культуры.
Об этом Сенкевич написал на своей странице в Facebook.
Так, он пишет, что в горсовет обратились сотрудники полиции, которые занимаются расследованием этой сделки.
«Правоохранители сделают выемку необходимых им для объективного разбирательства в ситуации документов. Мы открыты к любым проверкам и способствуем тому, чтобы по любым проектам, которые реализуются в этом здании, ни у кого не было никаких вопросов», - говорится в сообщении.
Также, Сенкевич отметил, что мэрии интересно выяснить правду касательного того, на самом ли деле продавец, у которого управление культуры купило недострой приобрел его по гораздо меньшей цене.
«А потому я дал указание начальникам управлений культуры и коммунальной собственности предоставить полный доступ полиции к оригиналам документов, которые могут быть изъяты для проведения досудебного расследования. Уверен, следствие в ближайшее время разберется во всем и даст всем – и нам, и тем, кто манипулирует на этой информации, и всей общественности ответы на все интересующие по этому проекту вопросы», - пишет мэр.
Помимо этого, он выложил фото рабочего проекта будущего культурного центра в Заводском районе Николаева, который планируется создать в купленном здании.
Напомним, ранее сообщалось, что фирма «Житло-Буд Південь», которая в 2017 году за 11 миллионов 206 тысяч гривен продала Николаевскому горсовету недостроенное здание по адресу улица Озерная, 43, купила эту стройку в 2013 году за 569 тысяч 100 гривен.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что цена приобретенного горсоветом недостроя на Намыве могла быть завышена на 5 миллионов гривен.
Стоит отметить, что похожая ситуация едва не произошла с покупкой здания бывшего ночного клуба «Девятка» под размещения центра админуслуг. Тогда на выкуп этого здания бывший тогда городским головой Николаева Александр Сенкевич предлагал выделить 12,5 миллиона гривен из бюджета, однако по объявлениям на сайтах по продажам недвижимости цена на здание оказалась ниже на 4,1 миллиона гривен и составила всего 8,4 миллиона. Как позже заявил представитель банка, который продает здание, объект обойдется городу почти в 11 миллионов.
Сам же Сенкевич позже заявил, что разница обусловлена нестабильным курсом гривны, налоговыми сборами и необходимостью оперативного приведения здания в порядок.
Примечательно, что глава бюджетной депутатской комиссии Александр Бернацкий заявил. что исполком Николаевского горсовета проголосовал не то решение по покупке «Девятки», которое согласовали депутаты его комиссии.