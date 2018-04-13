«Не будьте «скотами», - николаевец возмущен видом парка «Дубки» после праздников

парк «Дубки»

Житель города Николаева пожаловался на состояние парка «Дубки» после Пасхальных выходных, который находится в Ингульском районе города. По его словам, отдыхающие оставили после себя неубранный мусор, срубленные и поврежденные деревья.

Об этом идет речь в письме пришедшего 12 апреля на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

«Минули пасхальные дни, на которых народ массово отдыхал и веселился. В том числе и в лесопарковой зоне «Дубки». Парк прекрасное место, где можно подышать чистым воздухом, отдохнуть, провести семьей время на пикнике – убрав за собой!!!! Понаблюдать и поухаживать за птицам. И так делают многие жители микрорайона прилегающего к «Дубкам! И это очень здорово, что есть такое место!!!», - отметил мужчина.

парк до праздников кормушки для птиц и отсутствие мусора

Но николаевец отметил, что есть и другая категория николаевцев, которая массово загрязняет парк.

«Но есть и другие николаевцы. Зайдя на пасху в парк, я был поражён «скотством» отдельных представителей николаевцев и увы достаточно массовое. Которые массово заехали автотранспортом в глубь парка. Машин было столько, что практически свободного места в парке не оставалось. Стояли практически возле каждого дерева (и куда только полиция смотрит – а впереди еще майские праздники!!!). Машины на любой вкус и размер. И вот такие вот любители «НЕ культурно отдохнуть» оставили вот такой парк после себя. Кучи неубранного за собой (!!!) мусора, срубленные и поврежденные деревья!!!», - заявил он.

вот, что после себя оставили люди поломанные ветки, чтобы разжечь костер и спиленные деревья

Мужчина попросил отдыхающих не загрязнять место, в котором они сами отдыхают.

«Не будьте «скотами» - не загаживайте парк ! Берегите его!Вы же сами хотите отдыхать в нем – так берегите его – не рубите и не вредите ему ! Подбирайте сухие, палые ветки (используйте их) - не ломайте живого !!! Не можете найти дрова в парке – привезите свои – их можно купить, либо собрать где то по пути! Вы же видите, что парк нужен! Что в городе не так уж много мест, где можно отдохнуть на природе. Будьте людьми, придите хоть раз в парк и посадите хоть по одному дубу! Чтобы парк не старел, а жил, не только для нас, но и для наших детей, которые тоже захотят и смогут в нем культурно отдыхать!», - добавил он.

Напомним, что ранее участковые нашли николаевца, незаконно сбрасывавшего мусор на берег реки.