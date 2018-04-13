Николаевцев зовут принять участие в субботнике, чтобы убрать мусор на улице Архитектора Старова

Неравнодушных жителей Николаева призывают принять участие в субботнике, который состоится 14 апреля.

Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь Сергей Колесник.

Субботник будет проводиться в районе жилищного комплекса «Северная звезда», расположенного на улице Архитектора Старова, а также прилегающих к кварталу территорий.

«Задача - собрать все пакеты и бутылки, которые набросали и принесло к нам ветром. Грести и заметать не надо. Сбор в субботу (14 апреля /завтра) на 10-00 возле новой парковки. Пакетами для мусора перчатками обеспечим. Давайте вместе сделаем наш район чище!» – написал Колесник.

Напомним, что житель города Николаева пожаловался на состояние парка «Дубки» после Пасхальных выходных, который находится в Ингульском районе города. По его словам, отдыхающие оставили после себя неубранный мусор, срубленные и поврежденные деревья.