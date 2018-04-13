Украинские десантники стали лучшими на курсах S.W.A.T. в Польше

Трое бойцов Вооруженных сил Украины показали лучшие результаты на курсе контр-штурмовых действий для маленьких групп S.W.A.T. в Польше.

Об этом сообщает пресс-служба командования десантно-штурмовых войск ВСУ.

Участие в недельном курсе S.W.A.T. принимали британские, ливанские и украинские военнослужащие.

«Двое из них — воины десантно-штурмовой войск, майор с позывным «Кэп» и старший сержант с позывным «Шарик». Третий представитель из Украины — военнослужащий подразделения спецназначения Военной службы правопорядка», — сообщают в пресс-службе командования десантно-штурмовых войск ВСУ.

Для проведения занятий военнослужащих разделили на четыре интернациональных группы. Занятия и тренировки начинались в шесть часов утра и продолжались до часу ночи. На утренней физической зарядке проверялись все качества штурмовиков: сила, скорость, выносливость и психологическая устойчивость, причем именно в командном составе.

Десантники рассказали, что интересным для них были занятия по тактической подготовке, а именно действия при штурме зданий, зачистке помещений, налетов, уничтожении конкретных целей, причем в правильной последовательности и тому подобное.

«От инструкторов было много разных вводных, например ранения нашего бойца, его характер, правила и последовательность оказания первой медицинской помощи. Или проникновение в соответствующее помещение благодаря специальным принадлежностям (болгарке, клещам, кувалде, троса и т.д.)», — сообщили в пресс-службе.

По итогам, лучший результат показали украинские военные.

Напомним, ранее на Донбассе артиллеристы прошли полосу препятствий и определили лучший расчет.