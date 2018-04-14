Спасатели обнаружили в николаевском детском саду «критические недостатки» в пожарной безопасности

Инспекторы службы спасения 13 апреля проверили пожарную безопасность в частном детском саду «Гранд-Гипанис» и обнаружили ряд критических недостатков.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

«Спасатели констатировали отсутствие системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре), несоответствие эвакуационных путей нормам законодательства, обустройство туалета под лестничной клеткой, что может осложнить эвакуацию в случае необходимости. Деревянные элементы чердачных покрытий не обработаны средствами огнезащиты, здание и сооружения не оборудованы устройствами от прямого попадания молнии и ее вторичных проявлений», - сообщили в ГСЧС.

Результаты проверки свидетельствуют об опасности пребывания в заведении до момента устранения недостатков, о чем сообщили администрацию учреждения.

Также проверку провели и в университете «Украина». Инспекторы обратил внимание на соответствие эвакуационных путей нормам, исправность противопожарных систем, посмотрел на методы пользования розетками и удлинителями. В дальнейшем руководству заведения вручат акт проверки, в котором отобразятся все недостатки, обязательные к устранению.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве при проверке ТЦ «КИТ» не запустились системы пожарной безопасности.