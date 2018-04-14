Вице-спикер Госдумы РФ предложил вместе импортных лекарств заваривать кору дуба и пить «Боярышник»

Пётр Толстой Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой предложил вместо американских лекарств, ввоз которых может быть запрещен в случае принятия законопроекта о санкциях против США «заваривать кору дуба» и пить «Боярышник».

Об этом он заявил в эфире программы «60 минут».

Так, в ответ на слова политика Бориса Надеждина, что законопроект может создать проблемы не для американского бизнеса, а для российских граждан, которые останутся без лекарств из США и их союзников, Толстой предложил пить «Боярышник», а американские лекарства «сплёвывать».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции против россиян из так называемого «кремлевского списка», российских бизнесменов и чиновников, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.