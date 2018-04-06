США ввела санкции против россиян, приближенных к Путину

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против россиян из так называемого «кремлевского списка», российских бизнесменов и чиновников, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов США, передает Левый Берег.

В числе лиц, попавших под санкции, оказались 26 физических лиц, в частности Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, Алексей Миллер, Кирилл Шамалов, Андрей Костин, Сергей Фурсенко, Михаил Фрадков, Николай Патрушев и другие. Также они касаются ряда известных компаний, таких как «Группа ГАЗ», «Базовый элемент», агрохолдинг «Кубань», «Газпром бурение», «Ренова», «Рособоронэксорт», «Русал».

Физические и юридические лица включены в список SDN, что предусматривает блокирование активов и запрет на совершение прямых или косвенных сделок.

Санкции вводятся в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAASTSA).

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Отметим также, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля.

Также отметим, что Украина, США и 14 стран Евросоюза выдворили российских дипломатов из-за отравления шпиона Скрипаля.