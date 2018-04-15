В Италии археологи нашли скелет мужчины с ножом вместо ампутированного предплечья

Итальянские археологи нашли в Ломбардии скелет VI-VIII веков, принадлежавший мужчине с ножом вместо ампутированного предплечья.

Об этом сообщает Новое Время, ссылаясь на Science Alert.

По мнению ученых, мужчине было около 47 лет на момент смерти. Его правая рука была ампутирована при жизни - либо по медицинским показаниям, либо в схватке.

По результатам анализов, из-за протеза кости предплечья деформировались и согнулись, что свидетельствует о том, что человек постоянно удерживал руку в неестественном положении.

«В статье, опубликованной в журнале Итальянского института антропологии, отмечают, что человек постоянно подносил чем-протез до зубов. Возможно, он зубами затягивал ремни, фиксирующие протез, а возможно, просто ковырялся во рту. В любом случае, ученые заметили, что зубы сильно изъеденные. Не исключено, что таким образом он занес инфекцию, от которой умер», - говорится в сообщении.

В то же время ученые отмечают, что мужчине удалось прожить с ножом вместо руки достаточно долгое время для эпохи, в которой не существовало антибиотиков.

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