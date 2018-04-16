«Чтобы не превратилась в Н-11», - депутат облсовета призвал добиваться ремонта дороги на Киев

Михаил Талпа Депутат Николаевского облсовета Михаил Талпа призвал исполняющего обязанности начальника Службы автодорог в области Андрея Максименко поднимать перед Кабинетом министром вопрос относительно необходимости ремонта автодороги Н-24 «Благовещенск-Николаев».

Свое позицию по этому поводу он высказал в ходе внеочередной сессии Николаевского облсовета 12 апреля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Н-24, дорога на Киев. Почему она сегодня в таком состоянии? Ведь никто же не хочет вспоминать историю событий последних двух-трех лет, а я напомню, что два последних года государство не финансирует киевское направление абсолютно. И мы с вами, с депутатами, выделяли минимальные средства только на аварийный ремонт, чтобы ее поддержать, - сказал он.

По его словам, в 2016 году эта дорога «получила мизер», в 2017-м – вместо 11 миллионов только пять.

- Спасли Александровку, но потеряли Первомайск, Вознесенск и Новую Одессу. Я надеюсь, вы понимаете, что сегодня вы должны поднять вопрос, что на Н-24 нам надо из Госбюджета хотя бы 50 миллионов, чтобы она не превратилась в Н-11. Поэтому я вас прошу – подымайте вопрос перед Кабинетом Министров выделить 50 миллионов на то, чтобы спасти Н-24, потому что сейчас вы сделаете аварийный ремонт, а к осени его не будет, а к зиме у нас будет Н-11 только на Киев, - считает Талпа.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на сессии 12 апреля депутаты заслушали информацию относительно ремонта дорог в области в прошлом году.