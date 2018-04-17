Школьница из Снигиревки стала призером всеукраинского конкурса «Я – Европеец»

Ученица Снигиревской общеобразовательной школы №1 Юлия Лазаренко получила диплом второй степени на V Всеукраинском конкурсе эссе «Я – Европеец».

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Всего в конкурсе приняли участие около 7 тысяч учащихся общеобразовательных, профессионально-технических, внешкольных учебных заведений. Дипломы первой степени получили два человека, второй – три, а третьей – 14. Конкурс эссе организован Посольством Литвы в Украине совместно со Всеукраинской молодежной общественной организацией «Сердце к сердцу» при поддержке Кабинета министров Украины.

Торжественная церемония награждения состоялась 13 апреля в Посольстве Литвы. Призеры конкурса получили дипломы и ценные подарки, а победителям вручили сертификаты на поощрительную поездку в Литву в 2018 году.

Напомним, что ранее николаевец получил диплом на всеукраинской олимпиаде по астрономии.