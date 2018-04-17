На Николаевщине британские инструкторы учили украинских моряков, как ходить в разведку и противодействовать снайперам

В ВМС Украины завершились курсы по программе учебно-тренировочной миссии Великобритании «Orbital».

Об этом сообщили в пресс-центре Командования ВМС Украины.

В курсах, которые проводились на базе учебного центра Военно-морских сил и Межвидового центра подготовки подразделений (расположены в Николаевской области – ПН), приняли участие около 180 военных моряков.

«Обучение проводилось под руководством инструкторов из Великобритании и охватывало семь направлений подготовки: курс противодействия самодельным взрывным устройствам, курс по ведению оборонительных действий в городских условиях, углубленный курс по тактической медицине, по разведке, по подготовке старшего сержантского состава, по подготовке командиров взводов и курс контрснайперской борьбы. Украинские военнослужащие, в свою очередь, поделились с иностранными коллегами боевым опытом, приобретенным во время выполнения задач по защите Родины», - сообщили в ВМС.

Участники учений отметили их важность. Полученные знания военнослужащие будут использовать во время учений в своих подразделениях, а лучших выпускников привлекут к следующей учебно-тренировочной миссии. По завершению курсов участники поблагодарили друг друга, обменялись подарками, выпускники курса получили заслуженные сертификаты.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине артиллеристы ВМС провели учебные стрельбы.